Maltempo: violento temporale tra Saronnese e Tradatese

CISLAGO / TRADATE – Il maltempo era annunciato, Regione Lombardia aveva anche eesso nelle scorse ore un “allerta”, e puntualmente oggi è arrivato ma se forse non tutti si attendevano un temporale tanto forte quanto quello che si è verificato nel pomeriggio odierno attorno alle 15.45, con pioggia davvero intensa. E situazione via via in attenuazione andando verso il sud della provincia, dove è piovuto forte, sin dalla notte, ma senza “eccessi”.

Le previsioni – “Progressivamente in serata è attesa un’attenuazione dei fenomeni – avvisa Regione Lombardia – La ventilazione è prevista in rinforzo su tutta la regione: da est sulla pianura già nella notte (a carattere temporaneo), con raffiche generalmente possibili sino a 40-60 chilometri orari da sud sui rilievi con raffiche fino a 70 chilometri orari in quota. Si evidenzia in misura maggiore il rinforzo di venti meridionali sul pavese e in particolar modo sull’Appennino, con raffiche possibili in quota sino a 70-90 chilometri orari, al più sino a 60-70 chilometri orari le raffiche sulla pianura. Raffiche oltre i 50 chilometri orari saranno probabili per ventilazione da sud-est sui settori prealpini centro-occidentali esposti alla pianura in mattinata”.

(ringraziamo per il video il nostro lettore)

11052020