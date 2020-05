SARONNO – Con la parziale riapertura della Fase 2 dell’emergenza coronavirus è aumentato anche il traffico ed in poche ore a Saronno, l’altro giorno, si sono verificati due incidenti. Alle 11.45 è stato investito un ciclista, un 42enne, in via Parma, alla periferia cittadina. Il sinistro si è verificato nei pressi della “variante” di via Gorizia; il ferito ha comunque riportato solo lievi contusioni ed è stato trasportato all’ospedale di Paderno Dugnano per essere medicato. A soccorrerlo una ambulanza della Croce rossa saronnese, sul posto per i rilievi anche la polizia locale.

Altro episodio alle 19, sempre in periferia perà dall’altra parte della città, in via Bergamo dove è stata investita una donna di 53 anni, che era a piedi. E’ successo nel tratto “oltre” via Miola, verso Dal Pozzo e Ceriano Laghetto. Anche in questo caso, solo poche contusioni: la donna è stata trasportata con una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella all’ospedale di Rho; per i rilievi del sinistro è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.

