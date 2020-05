SARONNO – In una giornata nella quale si assiste ad un notevole incremento del numero totale dei contagiati nel Varesotto (perchè il dato odierno comprende anche molti tamponi risalenti ad inizio del mese e che non erano stati ancora inseriti nel database): in questo contesto a Saronno si registra un +4, che porta il numero totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia a 222. Saronno resta la terza città col maggior numero di persone contagiate in provincia di Varese: Busto Arsizio resta la più colpita con 351 casi confermati, ed oggi un +27; seconda Varese città con 294 casi ufficiali (oggi +1) mentre quarta è Gallarate con 215 casi, oggi +4.

“I dati non vanno mai valutati giorni per giorno ma in un arco temporale più ampio, lo dico sempre” ha ribadito l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, nella abituale conferenza stampa del tardo pomeriggio di Palazzo Lombardia di Milano.

(foto archivio: una veduta di Saronno, la stazione centrale dove è tornato qualche pendolare)

12052020