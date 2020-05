MILANO – +1033 casi di contagio oggi in Lombardia, +447 vengono dalle case di riposo: è un boom? No, si tratta di un dato, quello odierno, che comprede l’esito di tamponi pregressi, che sinora non erano stati inseriti nel sistema. La cattiva notizia, è che provengono in parte (32) dal Varesotto. E’ stato l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, a fare il punto della situazione nel corso della conferenza stampa del tardo pomeriggio odierno da Palazzo Lombardia di Milano.

Questo il riepilogo odierno – Dunque, il totale dei positivi in Lombardia dall’inizio dell’emergenza raggiunge le 82.904 persone, +614 oggi e +419 che sono casi comunicati oggi ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio. In ospedale, non terapia intensiva, 5.222, oggi -175; in terapia intensiva 322, oggi -19. I decessi sono arrivati a 15.116, oggi +62. I tamponi effettuati che sono stati effettuati in tutto arriva al numero di 513.244, oggi +20.602.

Nelle province, il Varesotto arriva a 3.273 contagi (oggi +45, e +32 pregressi), Brianza 5.112, oggi +38; Como 3.546, oggi +42.

12052020