Coronavirus, il “giallo” dei dati limbiatesi

LIMBIATE – Sono sempre stati forniti “a singhiozzo” i dati relativi ai contagi da covid-19 a Limbiate, tanto da far discutere sui vari social i cittadini limbiatesi stessi per la parzialità e per il silenzio prolungato a riguardo.

Dopo aver passato settimane ad informare, attraverso il sito comunale, soltanto del numero dei concittadini deceduti per covid-19 e dei ricoverati con il virus (omettendo quindi il numero dei malati al domicilio a cui comunque il covid-19 era stato accertato), anche l’amministrazione limbiatese ha iniziato ad aggiornare il suo sito quotidianamente con i dati completi di ricoverati, contagiati al domicilio e persone in sorveglianza attiva (così come inviati da Ats Monza e Brianza). Tutto questo fino al 2 maggio, dopodiché un messaggio sul sito comunale indicava che: “per qualche giorno i dati relativi alla situazione limbiatese non saranno aggiornati, perché è in corso una revisione del sistema di conteggio e comunicazione alle amministrazione comunali”.

La comunicazione ha sicuramente contrariato i cittadini, soprattutto perché tutti gli altri comuni, vicini e meno vicini, hanno continuato a fornire i dati e mai accennato alle difficoltà causate da una revisione del sistema di conteggio.

Ieri pomeriggio però, anche il sito comunale dopo dieci giorni “si è sbloccato” e ha pubblicato una nuova sezione denominata “dati limbiatesi” contenente queste specifiche: cittadini in sorveglianza attiva 73, cittadini affetti da covid-19 al domicilio 26, cittadini deceduti 24. Anche in questo caso, lo stupore per “una comunicazione zoppa” è stato ripreso sulle pagine facebook di più gruppi locali, dove non sono state risparmiate le critiche.

12052020