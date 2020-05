COGLIATE – L’amministrazione comunale sta predisponendo un progetto per cercare di realizzare dei “campus estivi” per i ragazzi e le ragazze del paese. “Chiediamo ai soli genitori dei ragazzi che frequentano le scuole elementari e le scuole medie di compilare il questionario. Un solo questionario per famiglia – rilevano dal Municipio – All’interno troverete una domanda relativa al 𝐛𝐨𝐧𝐮𝐬 𝐛𝐚𝐛𝐲-𝐬𝐢𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐫𝐨𝐠𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐩𝐬, a questo link troverete le informazioni necessarie: https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx… 𝗟𝗶𝗻𝗸 𝗮𝗹 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼: https://forms.gle/aMhhpbfDX6ujmory5″

Ovviamente, l’iniziativa potrà eventualmente concretizzarsi solo in considerazione di quelle che saranno le prossime indicazioni delle autorità sanitarie, e nel rispetto delle stesse.

(foto: il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico)

