SARONNO – “Non ci posso credere: era una persona solare, un’insegnante eccezionale”, “Una notizia straziante per la bella persona che eri,rimarrai nei nostri pensieri”, “Eri una ragazza solare e dal sorriso contagioso…immagino sia stata amata dai suoi alunni”, “buon viaggio, prof!”.

Sono alcuni dei messaggi arrivati sui social network, a partire da Facebook, per ricordare e salutare la docente dell’itis Giulio Riva di via Carso docente di Chimica recentemente scomparsa. Se l’istituto scolastico nel messaggio condiviso sulla pagina ufficiale a posto l’accetto sulla dedizione e l’impegno dell’insegnate nei messaggi si ricorda soprattutto il suo sorriso, il suo essere solare e disponibile per gli altri.

“Aver camminato con te e condiviso un tratto del nostro sentiero ci ha reso persone migliori. Mai dimenticheremo”: è il commento condiviso sulla pagina Facebook dell’istituto mentre su quella personale dell’insegnante c’è chi scrive “Ciao Cinzia sei appena andata via e già mi manchi. Spero ovunque tu sia ti giunga il mio abbraccio”. Molti i messaggi di vicinanza alla famiglia e quelli in cui si esprimere rammarico e incredulità di fronte alla scomparsa.