SARONNO / TRADATE – “Per oggi, 12 maggio, si confermano condizioni di instabilità, con probabile formazione di rovesci e locali temporali su aree alpine, prealpine e localmente sulla pianura; non si escludono forti raffiche di vento in accompagnamento ai fenomeni”. Lo si legge in un dispaccio di Regione Lombardia.

Sempre dal pomeriggio deciso rinforzo dei venti da est, nord-est sulle province orientali, con raffiche massime fino a 55-65 chilometri orari. Generale attenuazione entro la mezzanotte. Domani 13 maggio previsto tempo instabile a tratti perturbato per correnti miti ed umide da sudovest. Precipitazioni probabili, a più riprese, un po’ ovunque ma in particolar modo su Alpi, Prealpi e settori settentrionali ed occidentali della Pianura. Su queste zone saranno probabili anche sotto forma di rovescio o temporale. Accumuli assai disomogenei sulla regione: generalmente deboli o localmente moderati sulla Pianura, da moderati fino a localmente forti su Alpi e Prealpi, in particolar modo settori di nordovest. I fenomeni potranno essere più persistenti sulla area della Valchiavenna.

Giovedì 14 maggio è previsto un flusso umido e mite da sudovest sulla regione, via via più instabile, specie nella seconda parte della giornata. Dalla sera possibile passaggio temporalesco organizzato su tutta la regione.

12052020