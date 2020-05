[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

LIMBIATE – E’ stato l’elicottero a bassissima quota intento a sorvolare con insistenza l’area su Villaggio Giovi a destare la curiosità dei limbiatesi questa mattina.

Poco dopo mezzogiorno, un paio di auto dei carabinieri, tre mezzi dei vigili del fuoco e un’ambulanza si sono portati sulla Comasina, all’angolo con via Marconi: lì, hanno percorso il canale Villoresi, sia nel tratto di Limbiate che in quello di Varedo verso la Villa Bagatti che in quello del parco del Seveso a Palazzolo, alla ricerca di un uomo scomparso, pare una persona anziana residente proprio a Limbiate.

L’elicottero è stato impiegato per poco tempo, ma gli altri mezzi di ricerca, a cui si sono aggiunti i sommozzatori, sono ancora sul posto.

12052020