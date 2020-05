SARONNO – Pochi giorni fa la lettera di Papa Francesco che gli ha impartito la sua benedizione inviandogli un rosario da lui personalmente benedetto e poi la notizia resa pubblica oggi: Luciano Silighini Garagnani, regista cinematografico ed ex candidato sindaco di Saronno, inizia il percorso che lo porterà a diventare un terziario laico dell’ordine dei frati di San Francesco d’Assisi.

“La mia famiglia ha un legame molto forte coi francescani, il mio antenato Papa Benedetto XIV si prodigò molto per loro come custodi della Terra Santa. Io mi accosto nel modo più naturale e umile possibile a quei principi che hanno portato a rafforzare la mia vocazione spirituale giorno dopo giorno” dichiara Silighini che pochi mesi fa ha emesso i voti privati come laico consacrato seguito dei voti di povertà castità ed obbedienza professati tempo prima. “La povertà come servizio per gli altri limitandosi al solo pane di ogni giorno senza far mancare il necessario alla mia famiglia, la castità dai piaceri terreni per arrivare alla purezza dello spirito vissuto come missione di amore familiare, l’obbedienza alla Santa Chiesa cattolica seguendo i dettami del Santo Padre, questo mi porta la mia vocazione religiosa vivendola da laico”. Il percorso di Silighini inizierà con l’entrata nelle fraternità della Lombardia. “Il mio impegno professionale continuerà così come quello politico – dichiara – solo che quei valori che in passato avevo messo in secondo piano dinnanzi alla vita terrena, oggi saranno nello scranno più alto della mia vita rimettendo la mia vita nelle mani di Gesù Cristo”.

