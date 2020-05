A Cogliate riapre il cimitero, la Protezione Civile all’ingresso

COGLIATE – È stato riaperto oggi il cimitero di Cogliate. Dopo mesi di chiusura forzata per evitare assembramenti, il camposanto è stato riaperto con una serie di modalità restrittive per continuare a tenere alta l’attenzione e scongiurare le riunioni, anche involontarie. Dunque è necessario indossare la mascherina e i guanti, evitare assembramenti e l’accesso è consentito solamente ad un componente del nucleo famigliare per volta. «E ovviamente confidiamo nel buon senso della cittadinanza per il rispetto delle regole», aggiunge il sindaco Andrea Basilico. Sin dalla prima giornata di riapertura di oggi, in servizio davanti al cimitero si sono portati i volontari della Protezione Civile per il controllo degli accessi. Tutto si è svolto nella norma, anche se purtroppo il primo evento pubblico (sempre sottostando alle misure restrittive) è stato un funerale. La cura del cimitero, durante il periodo di chiusura, è stata affidata ad un gruppo di volontari che è intervenuto in particolare durante il periodo pasquale per tenere tombe e colombari in ordine.

