CARONNO PERTUSELLA / UBOLDO / ORIGGIO / GERENZANO / CISLAGO – Buone notizie dai comuni del Saronnese; nei paesi della zona non è cambiato niente rispetti a ieri, in merito ai contagi da coronavirus. I dati regionali di oggi confermano infatti un +0 a Caronno Pertusella, Uboldo, Origgio, Cislago e Gerenzano.

Ecco il dato aggiornato dei contagi in zona dall’inizio della pandemia:

Uboldo 17

Origgio 34

Caronno Pertusella 86

Gerenzano 27

Cislago 30

In zona, +2 a Saronno; pochi casi nelle Groane e nessuno nella bassa comasca. Il tutto in una giornata nella quale in Lombardia si è confermato un trend discendente, mentre nel Varesotto si sono registrati complessivamente +29 casi; nel comasco solo +10 rispetto a ieri mentre nella più popolosa Brianza il totale dei casi odierno è stato pure in questo caso contenuto, +29.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: cerimonia davanti al Municipio di Caronno Pertusella)

