MILANO – E’ stato oggi il vicepresidente regionale, Fabrizio Sala, a fare il punto della situazione sull’emergenza coronavirus in Lombardia, durante l’abituale conferenza stampa del tardo pomeriggio da Palazzo Lombardia di Milano. “Sappiamo che tendenza è in discesa, in particolare vorrei sottolineare basso dato positivi a fronte dei tanti tamponi eseguiti, e la discesa dei ricoverati, ed anche i molti guariti. Ma ricordiamoci di prendere questi dati nella media di diversi giorni. Dobbiamo sempre stare attenti, anche se siamo sulla strada giusta”.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente in Lombardia:

– i casi positivi sono: 83.298 (+394)

ieri: 82.904 (+614) * a cui vanno aggiunti 419

casi comunicati oggi ma risalenti al periodo antecedente la data

del 5 maggio

l’altro ieri: 81.871 (+364)

– i decessi: 15.185 (+69)

ieri: 15.116 (+62)

l’altro ieri: 15.054 (+68)

– in terapia intensiva: 307 (-15)

ieri: 322 (-19)

l’altro ieri: 341 (-7)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 5.007 (-215)

ieri: 5.222 (-175)

l’altro ieri: 5.397 (-31)

– i guariti 29.356 (+1.113)

ieri: 28.243

– i tamponi effettuati: 524.163 (+10.919)

ieri: 513.244 (+20.602)

l’altro ieri: 492.642 (+7.508)

(foto: il vicepresidente regionale Fabrizio Sala)

13052020