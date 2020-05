MILANO – Buoni numeri oggi in Lombardia, e praticamente in tutte le province per quanto riguarda l’emergenza coronavirus, con un ridotto numero di nuovi contagi. Nel Varesotto +29. nel comasco solo +10 ed in Brianza +29.

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

BG: 12.318 (+24)

ieri: 12.294 (+133) * a cui vanno aggiunti 370 casi comunicati

oggi ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio

l’altro ieri: 11.791 (+50)

BS: 13.842 (+94)

ieri: 13.748 (+128)

l’altro ieri: 13.620 (+70)

CO: 3.556 (+10)

ieri: 3.546 (+42)

l’altro ieri: 3.504 (+8)

CR: 6.273 (+18)

ieri: 6.255 (+5)

l’alto ieri: 6.250 (+2)

LC: 2.583 (+22)

ieri: 2.561 (+25)

l’altro ieri: 2.536 (+50)

LO: 3.301 (+8)

ieri: 3.293 (+16)

l’altro ieri: 3.277 (+6)

MB: 5.141 (+29)

ieri: 5.112 (+38)

l’altro ieri: 5.074 (+19)

MI: 21.731 (+105) di cui 9.185 (+63)

ieri: 21.626 (+136) di cui 9.122 (+51) a Milano citta’

l’altro ieri: 21.490 (+114) di cui 9.071 (+52) a Milano citta’

MN: 3.266 (+11)

ieri: 3.255 (+4)

l’altro ieri: 3.251 (0)

PV: 4.849 (+29)

ieri: 4.820 (+19)

l’altro ieri: 4.801 (+24)

SO: 1.321 (+4)

ieri: 1.317 (+29)

l’altro ieri: 1.288 (+1)

VA: 3.302 (+29)

ieri: 3.273 (+45) * a cui vanno aggiunti 32 casi comunicati oggi

ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio

l’altro ieri: 3.196 (+14)

e 1.815 in corso di verifica.

13052020