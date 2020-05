[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CISLAGO – Nessun nuovo contagio oggi a Cislago ma anche la brutta notizia giunta in paese in queste ore, ovvero 2 nuovi decessi: si tratta di anziani che erano da tempo risultati positivi al tampone ed avevano mostrato i sintomi della malattia. Erano in cura ma le loro condizioni si sono progressivamente aggravate sino a questo tragico epilogo. Si tratta di pensionati che erano ospiti di una casa di riposo, una rsa.

Complessivamente, dall’inizio delle pandemia, a Cislago si sono registrati 30 casi di positività al coronavirus.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: una veduta della centrale piazza Toti di Cislago)

