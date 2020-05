SARONNO – Terza edizione del mercato cittadino nella fase due: clienti ed ambulanti hanno ormai familiarizzato con le prescrizioni “anti-contagio” ed infatti le presente sono aumentate su entrambi i fronti.

Anche questa settimana ad essere autorizzati ad esporre i propri prodotti in piazza dei Mercanti sono stati gli ambulanti di generi alimentari. Normalmente sono 58 gli alimentari dell’appuntamento ed oggi ne erano presenti 48.

Da ricordare che la prima settimana, post lockdown, le presenza erano 16 (proprio a causa di una giornata grigia e piovosa) mentre il sole di mercoledì scorso aveva portato a Saronno 42 ambulanti.

Come prevede la norma, e sotto la supervisione del covid-manager, l’area è stata completamente transennata creando un unico accesso e un’unica uscita inserendo nel perimetro anche via Pagani. All’ingresso i volontari dell’associazione nazionale carabinieri che hanno aiutato gli agenti della polizia locale a misurare la temperatura ai clienti ed anche a controllare che si non di verifichino assembramenti.

Ligi alle regole gli ambulanti: gran parte degli stand si sono dotati di dispenser di igienizzante e guanti per i clienti, nessuno ha trascurato i propri dispositivi di protezione personale. Rispettosi anche i saronnesi tutti dotati di guanti e mascherine.

Prima delle 8 il sopralluogo dell’assessore al Commercio Paolo Strano, soddisfatto della risposta degli ambulanti.