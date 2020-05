SARONNO – “In questa fase così delicata, dovremmo evitare tutti, maggioranza ed opposizione, di litigare, perché c’è molto da lavorare, bisognerebbe per un istante lasciar perdere tutte le diatribe politiche interne e concentrarsi su un unico obbiettivo: il bene dell’Italia. Serve trasparenza, perché il Decreto Rilancio è un provvedimento articolato e complesso che deve trovare un accordo comune, non servono “dispetti”, serve armonia ed intelligenza”. Così il parlamentare saronnese Gianfranco Librandi di Italia viva per quanto riguarda la Fase 2 dell’emergenza coronavirus.

(foto archivio: il parlamentare Gianfranco Librandi nella sua azienda di Saronno)

