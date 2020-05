Identificato il fuggitivo schiantatosi contro il benzinaio: implicato in diversi furti nel nord Milano

Identificato il fuggitivo schiantatosi contro il benzinaio: implicato in diversi furti nel...

LIMBIATE – E’ stato individuato il responsabile della fuga e resistenza a pubblico ufficiale avvenuto il 30 aprile scorso a Limbiate. L’uomo, identificato come il 39enne di nazionalità albanese, era alla guida di una Fiat Punto – successivamente risultata intestata ad un prestanome – quando, per sfuggire all’alt della polizia locale, si è schiantato, durante la corsa, nella proprietà privata del distributore di benzina di via dei Mille.

Il conducente si era dato alla fuga a piedi verso la Comasina, ma il comando di piazza Cinque Giornate ha avviato subito le indagini e, grazie ai rilievi di impronte digitali e informatiche, è stata rivelata l’identità dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e ricettazione.

Oltre ad avere, a suo carico, un provvedimento di espulsione da eseguire (ma sospeso per emergenza Covid-19), le successive indagini di Polizia Giudiziaria portate avanti dagli agenti limbiatesi hanno rivelato che l’uomo è collegabile a diversi furti avvenuti a Cologno Monzese nel gennaio di quest’anno. Ecco perché tutti gli atti dell’indagine sono stati trasmessi alla competente procura e contestuale alla Tenenza dei Carabinieri di Cologno per il prosieguo di indagini in relazione ai furti.

(nella foto: l’auto abbandonata al benzinaio dopo lo schianto)