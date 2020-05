TRADATE – I carabinieri della Compagnia di Saronno sono intervenuti questa mattina alle 7.25 in corso Matteotti a Tradate per un incidente stradale: un 38enne del posto è stato infatti investito. Sul posto anche l’automedica varesina ed una ambulanza della Croce rossa di Varese, che ha trasferito il ferito all’ospedale di Circolo di Varese, per essere medicato e per gli accertamenti clinici necessari. Ha riportato varie contusioni ed escoriazioni ma non è mai apparso in pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro sono invece rimasti i militari dell’Arma sino a quando hanno completato tutti i rilievi del caso, al fine di ricostruire con precisione l’accaduto e risalire alle eventuali responsabilità. I tutori dell’ordine hanno anche raccolte la testimonianza del conducente dell’auto che ha investito l’uomo e l’intera vicenda, come sempre succede nel caso si verifichino incidenti stradali con feriti, è al vaglio.

(foto archivio: ambulanza e pattuglia delle forze dell’ordine, intervento sul territorio per un precedente incidente stradale)

13052020