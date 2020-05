Parco Groane, lunedì ci riprovano per l’elezione del Presidente

GROANE – Andata deserta la convocazione dell’assemblea di mercoledì scorso 6 maggio (o meglio si erano presentati all’appuntamento in pochissimi tra i sindaci e gli amministratori aventi diritto, tra questi, della zona, il rappresentante di Misinto, troppo pochi per validare la riunione) il Parco delle Groane ci riprova lunedì 18 maggio alle 10.30. Il tema dell’assemblea della Comunità del Parco è sempre lo stesso: approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 ed elezione del Presidente dell’Ente e del Consiglio di Gestione. Il nome atteso per la successione di Roberto Della Rovere è quello dell’avvocato solarese Emiliano Campi della Lega, nonostante negli ultimi mesi si siano verificati parecchi ritardi. Tra i punti secondari, ma solo per l’importanza dei primi due, ci sono anche le osservazioni e l’approvazione del regolamento per l’attuazione degli abbattimenti, delle catture, delle reintroduzioni e dei ripopolamenti da fauna selvatica nel Parco Naturale, la revisione periodica delle partecipazioni e la nomina del revisore unico fino al 2025.