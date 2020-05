ORIGGIO – Una banda ben organizzata, quella entra in azione poco dopo la mezzanotte fra martedì e mercoledì in una villa di via Don Castiglioni alla periferia di Origgio: sono arrivati con tre auto, hanno aperto in cancello, agganciato la roulotte che era posteggiata in giardino e se ne sono andati come nulla fosse.

I padroni di casa, che erano presenti, non hanno neppure fatto in tempo ad abbozzare una reazione e non hanno potuto fare altro che contattare i carabinieri della Compagnia di Saronno; sono state condotte ricerche in tutta la zona ma i malviventi non sono stati trovati. Le indagini proseguono ed utili potrebbero rivelarsi le immagini della videosorveglianza privata, le telecamere collocate in giardino hanno ripreso tutto e che sono state ora acquisite dalle forze dell’ordine, oltre i carabinieri anche la polizia locale. Ad agire sono state diverse persone, almeno tre; a quanto pare dei giovani.

(foto: due delle immagini della videosorveglianza, e quella della roulotte che è stata rubata)

