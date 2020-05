SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota della Lega saronnese in merito all’attività in questo periodo di emergenza.

Serate diverse dall’ordinario per gli amici della Lega di Saronno.

Si sono già tenuti due appuntamenti in videoconferenza, durante questo mese di maggio, alla presenza di numerosi militanti e sostenitori con ospiti di eccezione.

Mercoledì 6 maggio ospite Leonardo Tarantino, in diretta da Roma, che ha illustrato gli ultimi mesi di attività parlamentare in tempo di coronavirus; presente anche il Sindaco di Saronno Alessandro Fagioli che ha potuto raccontare serenamente le attività emergenziali, le scelte e la situazione attuale con i risvolti socio-economici potenzialmente incombenti sulla città.

Lunedì 11 maggio è stata la volta dell’europarlamentare Isabella Tovaglieri, in diretta da Bruxelles, che ha raccontato la sua esperienza in Europa e dettagliatamente descritto il nulla che sta facendo la comunità europea per aiutare l’Italia in questo momento di difficoltà. Anzi, il MES sarà una durissima prova per il nostro paese. I presenti hanno proposto interessanti riflessioni e rivolto puntuali domande ad Isabella la quale ha risposto sempre col sorriso, nonostante la gravità della situazione.

Settimana prossima, mercoledì 20 Maggio, sarà la volta di Emanuele Monti, consigliere regionale in Lombardia con delega alla sanità; un appuntamento da non perdere dove si parlerà di come è stata gestita l’emergenza lombarda e su come cambierà il futuro della nostra regione a seguito della pandemia. Per poter partecipare alle nostre riunioni online basta essere sostenitori tesserati della Lega e fare richiesta via mail all’indirizzo ufficiostampa@legasaronno.com indicando il proprio nome e cognome ed il numero della vostra tessera. Sarà nostra premura inoltrare al vostro indirizzo di posta elettronica l’invito per il collegamento alla piattaforma online. Insieme e Uniti vinceremo anche questa battaglia e presto torneremo alla normalità.