Rovellasca, il sindaco in diretta dal mercato lancia appello al Governo: “Aiutateci a far ripartire negozi e aziende locali!”

ROVELLASCA – Il sindaco Sergio Zauli in diretta Facebook dal mercato: è da lì che nelle scorse ore il primo cittadino di Rovellasca ha voluto lanciare un appello al Governo. “Per l’economia locale e comunale, voglio fare una richiesta visto che si stanno decidendo provvedimenti importanti. Che lo Stato autorizzi i Comuni ad utilizzare gli avanzi comunali accantonati negli anni scorsi, per dare una mano a chi è stato chiuso ed è in difficolltà. A Rovellasca abbiamo oltre 1 milione di euro bloccati. E date le garanzie che questi fondi non diventino un boomerang negli anni prossimi, che non vadano a incidere sui bilanci comunali per gli anni prossimi. Salviamo la nostra piccola economia, i nostri negozi e le nostre aziende!”

Prosegue Zauli: “Le risorse ci sono, ogni Comune ce le ha, dateci questa possibilità senza che incida sulle scelte future. Allora sì che avremo forte patrimonio per fare ripartire l’economia. Ascoltate i sindaci!”

Ciao a tutti buona giornata:RILANCIAMO LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI Posted by Sergio Zauli on Tuesday, May 12, 2020

14052020