TRADATE – Grave incidente questa mattina alle 9.30 alla periferia di Tradate, lungo la strada provinciale 19 verso Cairate. Per cause ancora in fase di accertamento due furgoni si sono scontrati frontalmente, nell’urto i conducenti sono rimasti incastrati nei rispettivi abitacoli.

I vigili del fuoco del locale distaccamento tradatesi, intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada, hanno messo in sicurezza gli automezzi, liberato le persone mediante l’uso di cesoia-divaricatore e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti. Sul posto sono intervenuti anche diversi altri mezzi di soccorso: tre ambulanze, l’automedica proveniente da Varese e l’elisoccorso. C’erano anche, per compiere tutti i rilievi del sinistro, i carabinieri della Compagnia di Saronno. Quattro le persone che hanno avuto necessità di cure mediche, tre di loro non sono apparsi in pericolo di vita mentre per uno si è reso necessario il trasporto in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato ricoverato con prognosi riservata: sono tutti uomini ed hanno 29, 40, 47 e 68 anni.

(foto: alcune immagini dell’incidente che si è verificato questa mattina alle porte di Tradate)

14052020