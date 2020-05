SARONNO – Sabato con dati in salita nel Varesotto per quanto riguarda l’emergenza coronavirus, ma nella zona del Saronnese le unici a salire sono stati Saronno e Caronno Pertusella. A parte Varese, in provincia in risalita pure Busto Arsizio e Gallarate. Ecco il quadro completo della situazione includendo anche il vicino comasco e le Groane oltre che il Tadatese (fra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni).

Saronno 226 (224)

Uboldo 17

Origgio 34

Caronno Pertusella 87 (86)

Gerenzano 27

Cislago 30

Rovello Porro 19

Rovellasca 21 (20)

Turate 52

Lomazzo 24

Bregnano 20

Solaro 62

Ceriano Laghetto 22 (21)

Cogliate 30 (29)

Misinto 19

Lazzate 40 (39)

Cesano Maderno 206 (205)

Limbiate 178 (177)

Barlassina 42

Tradate 111

Venegono Inferiore 18

Venegono Superiore 20

Castiglione Olona 19 (18)

Lonate Ceppino 16

Locate Varesino 6

Varese 295 (294)

Busto Arsizio 356 (355)

Gallarate 221(220)

+1 dunque a Caronno Pertusella mentre nella vicina Saronno +2. Per certi versi c’era da aspettarselo, guardando i dati regionali e provinciali di sabato, ancora nel segno di un calo di decessi, delle persone che hanno avuto necessità di fare ricorso a cure ospedaliere e delle persone in terapia intensiva, ma con un numero totale dei contagi che in Lombardia ha fatto segnare un incremento, +399 sabato; mentre in provincia di Varese si è passati dal +13 di venerdì al +41 di ieri. Rimane “sottile” il dato del comasco, ieri +13; e la più popolosa Brianza prosegue in linea con i giorni precedenti, ieri +46, in lieve incremento rispetto al giorno prima.