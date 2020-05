Coronavirus, i contagi: solo tre casi nel Varesotto, 1 è nel Saronnese

ORIGGIO – Oggi, notizia ottima, solo +3 casi di contagio da coronavirus in provincia di Varese, ma uno è nel Saronnese, ad Origgio. Dove dunque si registra un +1 che porta il totale delle persone contagiate dall’inizio della pandemia a 35.

Ecco il riepilogo totale, tra parentesi il dato di ieri in caso di variazioni:

Saronno 226

Uboldo 17

Origgio 35 (34)

Caronno Pertusella 87

Gerenzano 27

Cislago 30

Nessun nuovo caso anche fra Groane e bassa comasca; in zona, dunque anche a Saronno +0. Nel Varesotto, oggi si sono registrati in tutto il territorio provinciale soltanto +3 casi; mentre in Lombardia si assiste ad una lieve discesa rispetto a ieri, e comunque con +326 contagi in ventiquattro ore, che “invitano” dunque a non abbassare la guardia. Attenzione a Milano città, dato basso ma in crescita da ieri. +1 caso a Varese città.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: strade e piazze del Saronnese sono tornate a riempirsi)

17052020