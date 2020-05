MILANO – “Anche i dati di oggi indicano che il trend dei contagi è sostanzialmente soddisfacente. Il rapporto tra i tamponi effettuati e i casi positivi è nel complesso favorevole. Raddoppia, rispetto a ieri, il numero dei guariti. Induce all’ottimismo anche il numero dei pazienti in terapia intensiva e non in terapia intensiva, entrambi in costante diminuzione”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, commentando i dati odierni.

Di seguito i dati dei contagi odierni e quelli del giorno precedente:

– i tamponi effettuati: 576.359 (+11.809)

ieri: 564.550 (+14.145)

l’altro ieri: 550.405 (+12.162)

– i casi positivi sono: 84.844 (+326)

ieri: 84.518 (+399)

l’altro ieri: 84.119 (+299)

– i guariti: 35.042 (+823)

ieri: 34.219 (+402)

– in terapia intensiva: 255 (-13)

ieri: 268 (-8)

l’altro ieri: 276 (-21)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.480 (-41)

ieri: 4.521 (-184)

l’altro ieri: 4.705 (-113)

– i decessi: 15.519 (+69)

ieri: 15.450 (+39)

l’altro ieri: 15.411 (+115).

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

