Esposto al Prefetto sugli aiuti alimentari, Tosi: “Ancora una volta contestazione per avere visibilità politica”

SARONNO – “Ecco un’ulteriore dimostrazione che quando parlo di strumentalità delle contestazioni a soli fini di visibilità politica e non a beneficio dei cittadini parlo a ragion veduta”.

Sono le parole dell’assessore ai Servizi Sociali Gianagelo Tosi che replica con un breve intervento alla presentazione, realizzata dal consigliere comunale Franco Casali con le firme di tutti i consiglieri di minoranza, di un’esposto in Prefettura per la mancata risposta dell’Amministrazione sull’interrogazione sull’uso dei fondi alimentari destinati dal Governo alla città di Saronno.

“Sono stupito dall’azione intrapresa dal consigliere Casali, che stimavo persona corretta ed intellettualmente onesta ma forse mi sbagliavo. O forse si è semplicemente distratto, spero non addormentato anche se la durata del mio intervento potrebbe giustificarlo.

Al consiglio comunale del 29 aprile ho parlato per circa un’ora rispondendo a tutte le domande delle opposizioni, tanto che la consigliera Leotta – cofirmataria dell’interrogazione cui fa riferimento Casali – al termine ha rinunciato alla propria, presentata un giorno prima di quella cofirmata con gli altri consiglieri di minoranza e sostanzialmente identica nei contenuti – ritenendo esaustiva la mia trattazione. E allora, forse, le minoranze dovrebbero mettersi d’accordo tra di loro sulle strategie da seguire, oltre che stare più attenti durante i consigli. Perché un’esponente ritira l’interrogazione e gli altri no, un’altra mi chiede in privato notizie su un caso, che prontamente fornisco, ma poi sottoscrive l’esposto sostanzialmente contro di me … non sarebbe meglio che si decidessero una volta per tutte se vogliono effettivamente collaborare nell’emergenza o solo approfittarne per contestare sempre tutto “a prescindere”? Come diceva Totò, che per la seconda volta mi viene spontaneo citare ai consiglieri di opposizione in questa querelle ormai venuta a noia”.

17052020