SARONNO – “Gli account del gruppo Home delivery Saronno sono stati hackerati questa notte. Molto lavoro perso e ore al telefono”. E’ l’annuncio arrivato stamattina da Alessandra Bolzagni la saronnese che negli ultimi mesi di lockdown ha creato e tenuto vivo il gruppo Home Delivery Saronno diventato un punto di riferimento per i commercianti per proporre il proprio servizio di consegna a domicilio e per i clienti per soddisfare bisogni e richieste.

Nella notte è stato hackerato sia il profilo Facebook sia quello Instagram del gruppo: “Me ne sono accorta stamattina e mi sono subito attivata per mettere tutto in sicurezza e per ripristinare tutto” spiega Bolzagni che ha rapidamente riattivato il gruppo.

“Ci siamo accorti che mancano diversi contatti e quindi invitiamo tutti, commercianti e clienti, a controllare la propria iscrizione e magari anche ad invitare familiari, amici e conoscenti che si sa essere interessati all’attività del gruppo”. Al momento sono in corso una serie di operazioni “di ripristino” e quindi al momento non è ancora possibile pubblicare post ed annunci: “Stiamo lavorando con l’aiuto anche di tutta la squadra e speriamo di tornare pienamente operativi al più presto”.

QUI IL LINK AL GRUPPO PER VERIFICARE LA PROPRIA ISCRIZIONE