L’ultima messa domenicale a “porte chiuse”: ore 10 in diretta dalla Prepositurale

SARONNO – Per l’ultima volta stamattina si chiuderanno le porte della chiesa Prepositurale in piazza Libertà per permettere la celebrazione della messa senza fedeli.

Qui la diretta de ilSaronno a partire dalle 10.

In ottemperanza alle disposizioni governative la celebrazione avrà luogo senza la presenza dei fedeli, che potranno in ogni caso assistervi in diretta sul canale 880 del digitale terrestre o su FM88 grazie a Radiorizzonti o sulla pagina Facebook de ilSaronno.

Al momento della Comunione tutti i fedeli saranno invitati a recitare la formula della Comunione spirituale. Allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della Chiesa, pur in questo momento del tutto eccezionale, come previsto dal diritto canonico nei casi in cui non è possibile partecipare all’Eucarestia.

Da lunedì invece inizieranno le messe alla presenza dei fedeli. Ci saranno precise norme da seguire, anche con l’aiuto di volontari e gli ingressi saranno contingentati. E’ stato il prevosto di Saronno, monsignor Armando Cattaneo, a spiegare a ilSaronno le misure che saranno adottate in città.

(foto uno dei momenti della messa durate il lockdown nelle riprese de ilSaronno)

17052020