SOLARO – “Innanzitutto voglio ringraziare gli EcoVolontari, il nuovo gruppo di volontari del Comune e la consigliera delegata all’Ecologia Greta Volpi per l’impegno profuso”.

Inizia così il bilancio del sindaco Nilde Moretti della distribuzione della dotazione di sacchetti per la raccolta differenziata: “Le prime date per la distribuzione sono andate molto bene. La fornitura è compresa nel servizio ed è una scelta dell’amministrazione continuare a disporla per sensibilizzare sulla raccolta differenziata. Come Comune di Solaro abbiamo messo in campo numerose risorse per il bene della comunità, tanto per consegnare i sacchi a domicilio agli over65, quanto per scaglionare la distribuzione in diverse date e in diversi punti di raccolta comprendendo anche le frazioni di Villaggio Brollo e Cascina Emanuela. Io stessa ho avuto il mio turno da volontaria lunedì e non ho riscontrato delle reali problematiche. La coda era abbastanza scorrevole e al distruzione è avvenuta senza criticità. Oltretutto abbiamo colto l’occasione per consegnare insieme ai sacchi anche una delle mascherine gratuite di Regione Lombardia”.

18052020