MILANO – In una giornata davvero molto buona sul fronte dell’emergenza coronavirus, con pochi contagi in ambito regionale, il Varesotto va un poco controcorrente, con un “piccolo” numero, +13 casi, ma fra i più elevati fra province limitrofe. Nel Comasco +4, invece nella più popolosa Brianza +9. In tutta la Lombardia oggi +175.

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi giorni:

MI: 22.222 (+71) di cui 9.395 (+24) a Milano citta’

ieri: 22.151 (+110) di cui 9.371 (+56) a Milano citta’

l’altro ieri: 22.041 (+75) di cui 9.315 (+34) a Milano citta’

BG: 12.463 (+20)

ieri: 12.443 (+46)

l’altro ieri: 12.397 (+26)

BS: 14.158 (+11)

ieri: 14.147 (+56)

l’altro ieri: 14.091 (+83)

CO: 3.633 (+4)

ieri: 3.629 (+4)

l’altro ieri: 3.625 (+13)

CR: 6.323 (=)

ieri: 6.323 (+10)

l’altro ieri: 6.313 (+10)

LC: 2.648 (+3)

ieri: 2.645 (+11)

l’altro ieri: 2.634 (+18)

LO: 3.353 (+2)

ieri: 3.351 (+10)

l’altro ieri: 3.341 (+16)

MN: 3.291 (=)

ieri: 3.291 (+9)

l’altro ieri: 3.282 (+1)

MB: 5.296 (+9)

ieri: 5.287 (+22)

l’altro ieri: 5.265 (+46)

PV: 5.022 (+43)

ieri: 4.979 (+35)

l’altro ieri: 4.944 (+25)

SO: 1.369 (+2)

ieri: 1.367 (+4)

l’altro ieri: 1.363 (+4)

VA: 3.392 (+13)

ieri: 3.379 (+3)

l’altro ieri: 3.376 (+41)

e 1.849 in corso di verifica.

(foto: anche a Saronno come nel resto della Lombardia si sta assistendo ad una ripartenza “soft”. Una immagine della stazione ferroviaria centrale di prima mattina)

18052020