SARONNO – Consegnate agli operatori sanitari varesini le prime visiere stampate da “We can help” grazie a una donazione anonima a favore del nostro Gruppo Facebook “M.O.O.S.S. uniti contro il Covid-19”. “Il bene è più contagioso di qualsiasi virus: lo abbiamo capito da quel che sta accadendo intorno al nostro Gruppo, nato con l’intento di aiutare i medici di base e i pediatri di libera scelta in difficoltà durante l’emergenza sanitaria, ora divenuto un amplificatore di iniziative di solidarietà e condivisione, segno di quanto sia contagioso il bene”.

A dirlo sono Alberto Ciatti e Tommaso Mascarello, odontoiatri varesini, i promotori del Gruppo Facebook “M.O.O.S.S. uniti contro il Covid-19” che negli ultimi due mesi ha permesso di raccogliere e consegnare ad operatori sanitari di Varese e provincia, ma anche di altre zone d’Italia, centinaia di kit contenenti dispositivi di protezione individuale.

“Questa volta, grazie ad una donazione anonima di mille euro” raccontano i due odontoiatri che durante il lock-down non si sono mai fermati “abbiamo potuto far stampare da “We can help”, un’associazione varesina di studenti e giovani laureati che produce visiere avvalendosi di stampanti 3D, mille pezzi di questi dispositivi di protezione individuale (Dpi) che per i sanitari sono più preziosi che mai, perché proteggono la via oftalmica, cioè quella degli occhi che insieme a bocca e naso sono le tre vie attraverso le quali Covid-19 può trasmettersi da un individuo all’altro.

M.O.O.S.S. donerà il 20% del lotto prodotto (200 visiere) agli odontoiatri e ai veterinari che hanno sostenuto le iniziative di solidarietà durante l’emergenza donando i propri Dpi (mascherine, guanti e camici), la restante parte (800 visiere), invece, sarà distribuita gratuitamente ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta.

“Le prime visiere sono già state consegnate qualche giorno fa e pian piano completeremo l’opera, ma quel che ci rende più felici”, dicono i due odontoiatri varesini, “è vedere crescere la solidarietà intorno a noi: il nostro logo, un cerchio con una rete, è diventato realtà, quella del bene che genera altro bene, creando un intreccio prezioso, grazie alla sensibilità di chi ha creduto in questa iniziativa”.