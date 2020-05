Piani urbanistici pubblicati “senza cartine”: Strada: “Assessore Castelli corregga l’Albo”

SARONNO – “Dopo la comunicazione del respingimento delle osservazioni dell’intervento urbanistico denominato ATUb15, quello relativo alla ex Fonderia Petri, dopo le giuste polemiche e il clamore avuto sul web, era nell’aria, ma talmente assurdo dall’essere possibile… che voglio solo pensare che sia un errore o la semplice dimostrazione che la Giunta Fagioli non ne combina mai una giusta”.

Inizia così l’intervento di Roberto Strada ex consigliere comunale dei Verdi che torna a parlare di urbanistica: “Cosa è successo? Niente di grave o di irreparabile, solo che le documentazioni relative ai due nuovi piani urbanistici: l’atub9 (via San Francesco, via Sabotino) e l’ARU 2 (via volta via Bellavita, lungo le sponde del Lura), approvati nel consiglio comunale del 30 aprile sono stati finalmente pubblicati sull’albo pretorio del Comune, ma da quando si pubblicano su internet, per la prima volta nella storia del Comune, tutte le documentazioni grafiche e la relazione tecnica relative all’aru 2, non sono state pubblicate, o meglio della relazione tecnica, che è un atto ufficiale integrato alla delibera non c’è traccia, mentre pubblicati tutti i pareri e la convenzione, le cartine (sempre elementi ufficiali allegati alla delibera) sono state pubblicate parzialmente, diventando illeggibili e inutili al fine di comprendere nel complesso l’intervento.

Senza questi elementi risulta difficile (quasi impossibile) fare delle osservazioni, oltretutto dalla data di pubblicazione sull’albo pretorio delle delibere si ha 15 giorni per poter consultare la documentazione, per cui non riuscendo a credere a una atto voluto, invito

pubblicamente l’assessore all’urbanistica a porre rimedio a questo disguido, ripubblicando correttamente tutta la documentazione.

Se qualcuno vuole verificare, può andare sul sito del Comune di Saronno, consultare l’albo pretorio, e cliccare sulla voce delibera di consiglio comunale n. 15, numero di repertorio 708, cliccare poi sulla terza icona, quella egli allegati e guardare la documentazione delle cartine, le T1, T2”

17052020