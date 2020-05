LIMBIATE – Ha riaperto al pubblico ieri 18 maggio la biblioteca comunale in Villa Mella a Limbiate, ma solo per i prestiti.

L’ingresso del pubblico viene contingentato (due persone alla volta) che non potranno però sostare all’interno e non avranno accesso alle sale. Gli utenti possono consegnare la lista dei libri per il prestito così che i bibliotecari possano cercarli e consegnarli. Per chi lo desidera è possibile richiedere i libri telefonicamente (allo 02.9963188) così che, al momento dell’accesso in biblioteca, i libri siano pronti per il ritiro.

Tutti i prestiti sono prorogati senza alcuna sanzione: non è quindi necessario affrettarsi o recarsi appositamente in biblioteca per la loro restituzione. L’orario di apertura è stato comunque ridotto: il lunedì dalle 15 alle 18, da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18, il sabato dalle 9.30 alle 12.

Per quanto riguarda il palazzo municipale, al fine di evitare assembramenti e contingentare gli ingressi, per i servizi erogati dagli uffici comunali è necessario fissare un appuntamento telefonando da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 14, ai numeri: 02.990971 – 02.9964049.

19052020