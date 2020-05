UBOLDO – A parte il +1 di Saronno, nella zona del Saronnese è cambiato oggi solo il dato di Uboldo, anche in questo caso +1. Ecco il riepilogo totale (tra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Saronno 227 (226)

Uboldo 18 (17)

Origgio 35

Caronno Pertusella 87

Gerenzano 27

Cislago 30

A Saronno dunque +1. C’è da dire che a fronte di un numero notevole di tamponi effettuati, in Lombardia oggi il dato dei nuovi contagiati è più che raddoppiato rispetto a ieri (+462); anche se continua a calare il numero delle persone che necessitano di cure ospedaliere; ancora meno chi ha bisogno della terapia intensiva. In ambito provinciale, nel Varesotto (+9) e nel Comasco (+13) pochi casi, in Brianza un +42 da tenere d’occhio.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: cerimonia davanti al Municipio di Uboldo durante l’emergenza coronavirus)

19052020