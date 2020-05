SARONNO – Ripartenza, nel centro che è tornato a popolarsi, nei bar, nei negozi come dai parrucchieri, ed anche in chiesa con la fine delle messe a porte chiuse; come nel resto d’Italia lunedì è stata una giornata intensa per Saronno.

Il tutto con le buone notizie sul fronte dei nuovi contagi da coronavirus, in netta diminuzione in Lombardia, poco in crescita nel Varesotto e con un bel +0 a Saronno e circondario.

Intanto Trenord vara la nuova app che informa sui posti liberi sui vagoni.

Mentre a Saronno il consigliere comunale Francesco Banfi chiede lumi: benchè durante l’emergenza sanitaria fosse stata decisa la sosta gratuita ovunque, i parcometri sono rimasti accessi e non sapendo che fare, molti hanno pagato.

In tema di ripartenza, videointervista serale all’assessore comunale saronnese ai Lavori pubblici, Dario Lonardoni, riguardo ai cantieri iniziati o al mio, ed ai progetti del prossimo futuro in città fra centro e periferia.

Intervista all'assessore Dario Lonardoni Serata dedicata ai lavori pubblici con l'intervista a Dario Lonardoni assessore del comune di Saronno Posted by IlSaronno on Monday, May 18, 2020

19052020