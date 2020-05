CISLAGO – Distribuzione di mascherine questa mattina a Cislago, il sindaco Gianluigi Cartabia ed i volontari della Protezione civile le hanno portate ai negozianti e baristi locali. “L’utilizzo della mascherina – ricorda Cartabia – è importante per combattere il diffondersi del coronavirus. Altre misure di sicurezza sono la distanza di almeno un metro dalle persone, igienizzarsi spesso le mani ed areare e disinfettare spesso i locali”. A disposizione degli esercenti sono state messe cinquanta mascherine donate da Regione Lombardia.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: alcune immagini della distribuzione di mascherine questa mattina)

