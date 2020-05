SARONNO “Si comunica ai cittadini che domani, mercoledì 20 maggio, riaprirà la biblioteca civica di viale Santuario a Saronno”. Lo comunica l’Amministrazione civica.

Al fine di assicurare a utenti e dipendenti la massima sicurezza nella tutela della salute sono stati adottati alcuni accorgimenti:

gli orari di apertura sono stati rimodulati: la Biblioteca sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 8,45 alle 13,45;

l’accesso sarà consentito esclusivamente per la restituzione e per il ritiro di libri, cd e dvd prenotati on line o telefonicamente e per i quali l’utente ha ricevuto l’avviso di disponibilità nella propria area personale e/o tramite e-mail;

gli utenti che avessero difficoltà a prenotare on line (http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/) sono invitati a prenotare telefonicamente ai numeri 029609075 e 0296701153 negli orari di apertura al pubblico: i bibliotecari sono a disposizione per indicazioni e suggerimenti;

i bibliotecari prepareranno dei "pacchi sorpresa" contenenti una selezione di libri o dvd per ragazzi: gli interessati potranno richiederli telefonicamente, indicando l'età del bambino.

Il servizio di prestito interbibliotecario verrà avviato in seguito: si consiglia, per evitare attese, di privilegiare la prenotazione di libri, cd e dvd di proprietà della Biblioteca di Saronno con status “disponibile”.

I prestiti sono stati tutti prorogati: si raccomanda, per evitare code e assembramenti, di non affrettarsi a restituire.

In questo periodo è stato aumentato il numero di documenti che è possibile prendere in prestito: fino a 10 libri + 10 multimediali. La durata del prestito dei multimediali è stata inoltre aumentata a 30 giorni.

L’accesso alla biblioteca sarà contingentato: massimo una persona o nucleo famigliare (un solo adulto con bambini appartenenti allo stesso nucleo) per volta, e sarà consentito solo con la mascherina, previa igienizzazione delle mani utilizzando il gel a disposizione all’ingresso. Potrà essere effettuata la misurazione della temperatura corporea. Gli utenti attenderanno il proprio turno all’esterno rispettando la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitando gli assembramenti. La permanenza all’interno della biblioteca sarà limitata al tempo strettamente necessario alla restituzione e al prestito.

Libri, cd e dvd da restituire dovranno essere depositati su un carrello posizionato all’ingresso.

Non sarà possibile accedere a: espositori, postazioni per la consultazione del catalogo, scaffali, sale studio, sala ragazzi, emeroteca, servizio internet, non sarà inoltre possibile effettuare fotocopie.

Si informa la cittadinanza che la biblioteca è stata sanificata e viene regolarmente igienizzata. I bibliotecari osserveranno le norme igieniche raccomandate dall’Istituto superiore di sanità. Inoltre, i libri, cd e dvd restituiti presso la biblioteca di Saronno verranno messi in quarantena per almeno 72 ore prima di essere rimessi in circolazione (indicazione Associazione italiana biblioteche). Agli utenti si chiede la massima collaborazione e di maneggiare libri, cd e dvd della Biblioteca solo dopo avere pulito e disinfettato le mani. Non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine e non tossire né starnutire su libri, cd e dvd.

Per nuove iscrizioni:

scaricare il modulo di iscrizione dal sito http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it/, compilarlo in ogni sua parte e inviare la scansione del modulo e della tessera sanitaria a biblioteca@comune.saronno.va.it

Biblioteca digitale

Il Sistema bibliotecario di Saronno, in questo periodo di emergenza, ha potenziato il servizio di prestito digitale. Attraverso il portale Mlol è possibile scaricare e book (in prestito per 14 giorni) e consultare gratuitamente oltre 1000 giornali e riviste e molto altro. Per accedere al servizio è necessario:

essere iscritti ad una delle biblioteche del Sistema bibliotecario di Saronno: Saronno, Caronno Pertusella, Ceriano Laghetto, Cislago, Cogliate, Gerenzano, Lazzate, Misinto, Origgio, Rovello Porro, Turate e Uboldo;

accedere al sito http://webopac.bibliotecheprovinciavarese.it

cliccare sull’icona Mlol e seguire le istruzioni inserendo le credenziali utilizzate abitualmente per accedere ai servizi on line della Rete bibliotecaria della Provincia di Varese (codice fiscale e password).

Gli iscritti ad una delle biblioteche sopra elencate che non avessero mai utilizzato i servizi on line dovranno utilizzare come id e password il proprio codice fiscale.

Informagiovani

Il servizio Informagiovani per il momento non riaprirà.

Per contatti, informazioni e richieste inviare un’e-mail a: informagiovani@comune.saronno.va.it

