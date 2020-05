Focris: l’intervento del preside Etro, i sassolini di Forti e il commento politico del sindaco Fagioli

SARONNO – Dai dati forniti da Daniele Etro presidente del consiglio di amministrazione ai sassolini nelle scarpe che si è tolto il direttore generale Fausto Forti con la chiosa del sindaco Alessandro Fagioli sono questi questi punti focali della conferenza stampa in stamattina in Municipio sulla Focris.

Tra le informazioni più attese i dati. Riassumendo all’8 maggio il risultato dei tamponi fatti agli 86 ospiti hanno dato esiti positivi per 34 degenti (di cui 28 asintomatici) e negativi per 48. Ci sono stati 5 decessi accertati da Covid e altri 6 morti sospette per i sintomi ma di cui non c’è certezza perchè non è stato eseguito il tampone. Per quanto riguarda il personale ci sono stati due casi di positività tra i medici, tra cui il direttore sanitario Renato Balzaretti rientrato ieri al lavoro dopo essere stato ricoverato all’ospedale, due tra gli infermieri (uno negativizzato e rientrato al lavoro l’altro ancora in attesa del secondo tampone e 4 operatori su 50 lavoratori nella cooperativa che gestisce il personale Oss, Asa e la ditta di pulizie. Etro ha parlato poi dell’ispezione dell’Ats: “La commissione ispettiva ha verificato protocolli e dotazioni riscontrando una totale aderenza delle prescrizioni. Siamo stati promossi con il massimo del risultato”. Risultato analogo per l’accertamento realizzato dai Nas due settimane fa: “Abbiamo fornito tutto il materiale richiesto – ha concluso il presidente – e il verbale che ci hanno lasciato non evidenzia criticità”.

Toni forti ed espressioni colorite per l’intervento di Fausto Forti, direttore generale, che è intervenuto criticato “gli articoli usciti a mezzo stampa”, alcune asserzioni della lista civica Obiettivo Saronno ed anche le prese di posizioni di alcuni rappresentanti sindacali. Critiche anche per chi ha parlato di una carenza di informazione: “Per la verità ogni venerdì mandavamo un report dettagliato della situazione ai tutti i sindaci dei comuni che hanno fondato la Focris e ai membri del Cda”. Forti ha anche parlato della scelta di acquistare i kit per tamponi e di farli analizzata dal laboratorio di Tradate “una soluzione che ci ha permesso di avere dati certi”.

“Da noi i degenti sono sempre sorridenti e non è un posto dove si va in attesa di morire. Spegniamo le polemiche. Questo periodo è stato duro e ne stiamo uscendo. Cerchiamo di aiutarci nella maniera di continuare a fare il meglio”.

Decisamente più polemica il commento al termine della conferenza del sindaco Alessandro Fagioli: “E’ stata una vicenda nuova per tutti. I decreti continuavano a cambiare le regole e quindi chi doveva decidere ha fatto del suo meglio per rispondere a norme ed esigenze. Etro e Forti hanno operato con serietà ed impegno. Spiace notare che ci siano persone che per visibilità, quando ancora la campagna elettorale non è iniziata, si mettano a lanciare accuse con articoli sulla stampa”.

19052020