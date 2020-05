GERENZANO – “A causa del protrarsi dell’emergenza Covid-19 e della difficile risoluzione in tempi brevi della situazione, l’associazione “I Colori di Gerenzano” ha deciso di annullare tutti i suoi eventi previsti nell’anno 2020″.

Inizia così la diffusa dagli organizzatori nelle ultime ore: “E’ una notizia che abbiamo preso a malincuore, ma si tratta purtroppo di una scelta obbligata: due gli eventi in programma previsti in attesa del Palio 2021. Si trattava di una grande festa prevista per luglio e di un importante evento dopo l’estate, quindi a settembre di quest’anno. Le manifestazioni erano già in fase di organizzazione, ma abbiamo deciso di fermarci e di rimandare tutto.

Ovviamente il lavoro dell’associazione e di tutti coloro che gravitano attorno al Palio non si mette in pausa. Stiamo cercando di riattivarci organizzativamente utilizzando gli strumenti informatici del web (come le video call), è nostra premura mantenere e continuare il percorso iniziato quest’anno.

Non mancheremo di aggiornare tutti i gerenzanesi delle novità, in attesa del Palio 2021”.

19052020