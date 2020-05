[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune sulle novità al Mercato

In seguito alle nuove ordinanze ministeriali e regionali emesse, si comunica che a partire da mercoledì, con il mercato scoperto in Piazza Mercanti, la vendita riguarderà non più solo i generi alimentari, ma anche tutti gli altri prodotti. Per garantire la sicurezza e la salute dei Cittadini, saranno disposti cinque ingressi separati:

Via Carlo Porta, da Piazza Caduti Saronnesi

Via Pagani, lato via Angelo Volonterio uscita via Don Griffanti

Via Monti, lato Piazza Caduti Saronnesi

Via Monti, lato ingresso via Angelo Ramazzotti

Ingresso via Maurilio Bossi

I banchi espositivi dovranno essere posizionati ad una distanza minima di un metro l’uno dall’altro e sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina e il rispetto della distanza interpersonale sia per i venditori che per l’utenza. Inoltre, i negozianti, avranno l’obbligo di utilizzo dei guanti monouso e dovranno fornirli anche ai Cittadini qualora venissero a contatto con i prodotti in esposizione. Durante i mercati scoperti saranno presenti le pattuglie della Polizia Locale che segnaleranno prontamente eventuali assembramenti.

“Confido sia negli espositori che nell’utenza affinché rispettino le disposizioni previste, come è avvenuto fino ad adesso”, commenta l’assessore al commercio Paolo Strano.