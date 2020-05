SARONNO – “La società Saronno Servizi è già a conoscenza del problema e ha studiato la soluzione. Quanto prima comunicherà ai cittadini le informazioni necessarie”. E’ il commento del sindaco Alessandro Fagioli alla notizia dell’interpellanza presenza dal consigliere comunale di minoranza Francesco Banfi sui parcometri rimasti accesi quando la sosta in città era, per effetto di una serie di ordinanze, gratuita e senza limiti di tempo.

Il caso è scoppiato grazie alla segnalazione di un cittadino a Banfi che con un rapido giro in città ha raccolto talloncini che dimostrano non solo che era possibile pagare nei momenti in cui la sosta avrebbe dovuto essere gratis ma che non c’era nessun cartello che informasse i cittadini che non era necessario prendere ed esporre il tagliando. Molti i saronnesi che spiegano come, pur avendo saputo che la sosta avrebbe dovuto essere gratuita, trovando i parcometri accesi e nessun cartello informativo abbiamo preferito inserire qualche moneta per non rischiare di ritrovarsi con una multa per divieto di sosta.

Da questo è nata l’interpellanza per chiedere come mai i dispositivi fossero accesi quanto evidentemente dovevano essere spenti o quanto meno con dei cartelli che avvisassero i cittadini che non era necessario pagare.