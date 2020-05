SARONNO – La notizia rimbalza da Roma: la Federcalcio, prendendo atto anche dalle indicazioni venute nei giorni scorsi tra l’altro dal comitato calcistico della Lombardia che aveva compiuto un “sondaggio” anche fra i presidenti delle varie società, ha deciso la definitiva archiviazione di tutti i campionati dilettantistici, in tutta Italia. Non ci sono vincitori nè vinti, è tutto rimandato alla stagione 2020-2021.

Brutta notizia per chi, come il Fbc Saronno in Prima categoria, veleggiava nelle zone alte della classifica puntando alla promozione. E’ d’altra parte, erano stati gli stessi presidenti a chiedere di dare priorità, naturalmente, alla tutela della salute di giocatori, addetti ai lavori ed appassionati. Resta da definire cosa accadrà per i professionisti, per il momento serie A, serie B e serie C rimangono “sospese” e non sono cancellate.Cosa accadrà adesso? Venerdì il consiglio federale si ritroverà per definire eventuali promozioni fra le varie categorie; e poi potranno anche essere formulate le richieste di ripescaggio.

20052020