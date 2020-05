GERENZANO – Non solo consigliere comunale e già candidato sindaco, ma anche tifosissimo della Gerenzanese Calcio: Cristiano Borghi ha rilanciato su Facebook un bel video con tutti i “momenti d’oro” della squadra del cuore. Un momento di amarcord molto apprezzato, che costituisce un collage di immagini fotografiche e video con gol e successi della compagine locale. “Un video bellissimo dove racchiude tutte le emozioni di un anno favoloso, con una colonna sonora d’eccezione! Una raccolta di foto e video per raccontarvi il bello del calcio, vissuto con il cuore e per passione, attraverso un gruppo fantastico” fa notare Borghi.

Il tutto per cercare di fare sentire un poco meno la mancanza del calcio giocato: impegnata nel campionato di Seconda categoria, la Gerenzanese è stata come tutte le altre formazioni bruscamente fermata a causa dell’emergenza coronavirus. I campionati dilettantistici con tutta probabilità non ripartiranno e si andrà direttamente alla stagione 2020-2021, senza vincitori nè vinti, senza promozione e retrocessioni.

20052020