SARONNO – Malgrado una portata massima di circa 20 metri cubi al secondo il torrente Lura non ha, nel corso dell’ultima emergenza maltempo, creato problemi di allagamento ne a Saronno ne a Caronno Pertusella. Il merito è delle vasche di laminazione che hanno “retto” ad un ingresso di acqua per 12 ore no stop.

A rendere straordinaria la portata del corso d’acqua non solo le precipitazioni nel saronnese 600 millimetri con intensità massima 200 millimetri all’ora ma anche quella arrivata, decisamente abbondante e concentrata in alcune fasce orarie, dal Comasco. Il risultato? Oltre 100 mila metri cubi di acqua invasata su una capienza massima di 350 mila delle vasche di laminazione di Lomazzo che ancora una volta hanno evitato che il torrente Lura che “corre” in trincea in diversi tratti del suo percorso saronnese creasse problemi uscendo dagli argini.

In passato anche in caso di precipitazioni meno intense e “consistenti” si erano registrati allagamenti all’interno dei condomini di via Volta, all’altezza di via Filippo Reina, alle porte del parco Lura in via Marx senza dimenticare le criticità della zona industriale di Caronno Pertusella tra via Asiago e la Riva Acciaio.

(foto: alcune immagini delle vasche di laminazione a Lomazzo durante l’ultima ondata di maltempo)

19052020