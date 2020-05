MILANO – Buona giornata quella di oggi per quanto riguarda i dati sui nuovi contagi da coronavirus, con meno di trecento casi in tutta la Lombardia (+294). Con Varesotto e comasco con numeri di crescita molto bassi mentre quest’oggi si segnala un +50 in Brianza. Quasi azzerato l’incremento dei casi a Milano città.

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri:

MI: 22.372 (+48) di cui 9.425 (+8) a Milano città

BG: 12.633 (+26)

BS: 14.249 (+50)

CO: 3.660 (+14)

CR: 6.350 (+15)

LC: 2.691 (+4)

LO: 3.380 (+11)

MN: 3.300 (+6)

MB: 5.388 (+50)

PV: 5.082 (+35)

SO: 1.383 (+5)

VA: 3.413 (+12)

mentre ci sono 1.874 persone in corso di verifica.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: mercato di Saronno del mercoledì mattina)

20052020