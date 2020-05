[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Nessun nuovo caso oggi a Saronno e Saronnese, per quanto riguarda il coronavirus. Ecco il quadro della situazione ad oggi, dall’inizio della pandemia:

Saronno 227

Uboldo 18

Origgio 35

Caronno Pertusella 87

Gerenzano 27

Cislago 30

Per quanto riguarda le grandi città del Varesotto, detto di Saronno, non va male neanche a Varese e Gallarate; +1 a Busto Arsizio:

Varese 298

Busto Arsizio 359 (358)

Gallarate 226

Questo mercoledì la Lombardia è scesa sotto i trecento casi complessivi, pochi casi fra Varesotto e Comasco; +50 invece in Brianza. A livello lombardo, sono poco meno di duemila le persone che attendono di conoscere l’esito del tampone.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

