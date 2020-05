SARONNO – Ritornano a salire i numeri di contagi da coronavirus in zona, ma cambiano di poco, probabilmente “riflesso” delle persone – sono numerose – che si trova in “sorveglianza” per avere avuto contatti con chi poi ha manifestato i sintomi del virus. Dunque, l’ultima rilevazione delle autorità mostra un +1 a Saronno, +1 a Uboldo; e qualche caso nelle vicine Groane.

Ecco il riepilogo generale, tra parentesi il dato precedente se cambiato:

Saronno 227 (226)

Uboldo 18 (17)

Origgio 35

Caronno Pertusella 87

Gerenzano 27

Cislago 30

Rovello Porro 19

Rovellasca 21

Turate 52

Lomazzo 24

Bregnano 20

Solaro 62

Ceriano Laghetto 22

Cogliate 31 (30)

Misinto 20 (19)

Lazzate 40

Cesano Maderno 206

Limbiate 182 (179)

Barlassina 42

Tradate 112

Venegono Inferiore 18

Venegono Superiore 20

Castiglione Olona 19

Lonate Ceppino 16

Locate Varesino 6

Varese 298 (297)

Busto Arsizio 358 (357)

Gallarate 226 (224)

Nella bassa comasca nessun nuovo caso, nelle Groane in salita Limbiate, Misinto e Cogliate. In zona, nel Saronnese +1 a Uboldo; Saronno +1. C’è da dire che a fronte di un numero notevole di tamponi effettuati, in Lombardia oggi il dato dei nuovi contagiati è più che raddoppiato rispetto a ieri (+462); anche se continua a calare il numero delle persone che necessitano di cure ospedaliere; ancora meno chi ha bisogno della terapia intensiva. In ambito provinciale, nel Varesotto (+9) e nel Comasco (+13) pochi casi, in Brianza un +42 da tenere d’occhio.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus:

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

20052020