[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CERIANO LAGHETTO – “Rispetto all’ultimo aggiornamento del 9 maggio, attualmente in paese abbiamo 12 concittadini che sono positivi al coronavirus e ci sono altre 17 persone sottoposte a sorveglianza, perchè sono entrate in contatto che con famigliari, amico o conoscenti rivelatisi positivi. Dei 12, ho potuto verificare che una di queste persone in realtà è domiciliata fuori Ceriano Laghetto – a fare il punto con il tradizionale videomessaggio è il sindaco cerianese, Roberto Crippa (foto) – Non siamo ancora in una situazione normale ma d’emergenza, dobbiamo sempre pensare a proteggerci!”

Ha proseguito Crippa: “Intanto stanno ripartendo le attività che possono farlo in base alle normative. Si torna ad una lenta normalità, per questo abbiamo molto ridotto i servizi “welfare” sul territorio, che restano attivi comunque per le persone in particolare difficoltà. Importante notizia, è ripartita anche la biblioteca, con sola funzione prestito dei libri e con zona “filtro” dove andare a prendere o riconsegnare i libri, quelli restituiti vengono sottoposti ad una specie di “quarantena” perchè siano completamente sicuri”.

✅DIRETTA LIVE DAL COMUNE DI CERIANO PER AGGIORNAMENTI ATTIVITA’ COMUNALI E COMUNICAZIONE DATI POSITIVITA’ A COVID -19✅ Posted by Roberto Crippa on Monday, May 18, 2020

20052020